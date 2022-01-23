Масштабные протесты против вакцинации от COVID-19 в США и Европе

Акции протеста против обязательной вакцинации и других ограничений прошли в европейских городах и в Вашингтоне, передает Кен Бредемайер из VOA.

Полиция в Брюсселе применила водометы и слезоточивый газ против примерно 50 тысяч демонстрантов, выступавших против вакцинации от COVID-19 и ограничений, которые вводят европейские власти, чтобы сдержать распространение штамма «омикрон».



Некоторые демонстранты приехали из Франции, Германии и других стран. Люди скандировали «Свобода!», когда шли маршем по городу, где находится штаб-квартира ЕС. На видеозаписях видно, как протестующие в черной одежде атакуют здание дипломатической службы ЕС, бросая предметы в двери и разбивая окна.



Демонстрации против вакцинации прошли также в Барселоне. Днем ранее, в субботу, акции протеста против вакцинных паспортов и других ограничений прошли в других крупных городах Европы.



По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости, около 77 процентов населения Бельгии полностью привиты, а 53 процента получили бустерную дозу. За время пандемии от коронавируса в Бельгии умерло более 28700 человек.



Несколько тысяч противников обязательной вакцинации прошли маршем по Национальной аллее в Вашингтоне.



Верховный суд США недавно отменил указ президента Джо Байдена об обязательной вакцинации работников крупных предприятий, но оставил в силе указ об обязательной вакцинации медработников.



Главный медицинский советник Байдена Энтони Фаучи заявил телеканалу АВС, что число новых случаев инфицирования штаммом «омикрон» в США начинает снижаться.

«Ситуация выглядит неплохо, – сказал он. – Не хочу выражать чрезмерную уверенность, но [снижение числа случаев заболевания] идет в правильном направлении».



Протесты в Европе были направлены против новых ограничений, введенных некоторыми правительствами. Так, протестующие в Стокгольме в субботу выступали против вакцинных пропусков, необходимых для прохода в закрытые помещения, где собирается 50 и более человек.



В Париже демонстранты вышли улицу, чтобы выступить против новых санитарных пропусков, которые вводятся с понедельника и ограничивают возможности невакцинированных путешествовать и посещать места развлечений, включая бары, кинотеатры и спортивные мероприятия.