Источники: обсуждается возможность частичной эвакуации сотрудников посольства США в Киеве

Источник, близкий к правительству Украины, сообщил «Голосу Америки», что в среду США известили президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждается возможность эвакуации членов семей дипломатов из посольства США в Киеве и части персонала. Согласно источнику, в пятницу это было подтверждено. Ожидается, что соответствующее распоряжение Госдепартамента США будет отдано в понедельник.

Согласно телеканалу CNN, также ссылающегося на анонимные источники, посольство обратилось в Госдепартамент с просьбой о проведении эвакуации.

По сообщению телеканала Fox News, ссылающегося на высокопоставленного чиновника, эвакуация может быть начата в понедельник.

Госдепартамент США сообщил, что приказ об эвакуации не отдан.

Согласно информации, размещенной на сайте посольства США в Киеве, в нем работают примерно 180 граждан США и более 560 граждан Украины.