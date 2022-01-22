Решение об отъезде из Киева части дипперсонала Посольства США не принято

Госдепартамент США прояснил позицию по поводу пребывания американских дипломатов и членов их семей в Украине, передает Русская служба «Голоса Америки».

Отвечая в субботу на вопрос «Голоса Америки», высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что решение об отъезде из Киева части дипперсонала Посольства США и членов их семей не принято.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на «многочисленные источники, знакомые с вопросом» сообщил, что Посольство США в Киеве запросило у Государственного департамента разрешение на отъезд из Украины части сотрудников дипмиссии и членов их семей.

Представитель Госдепартамента в беседе с CNN заявил, что ведомству «нечего объявлять в настоящее время», добавив: «Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как это делается всегда в случае ухудшения ситуации с безопасностью». Представитель посольства США в Киеве отказался подтверждать эту информацию и переадресовал корреспондента CNN в Государственный департамент в Вашингтоне.

Тем временем, источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что Соединенные Штаты проинформировали Украину о том, что «вероятно, уже на следующей неделе начнут эвакуацию» семей дипломатов из Посольства в Киеве. Источник сообщил, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем Энтони Блинкеном и сказал, что если Соединенные Штаты предпримут столь драматичный шаг, то это станет «чрезмерной реакцией». Журналисты CNN обратились за комментариями к украинскому правительству.

Сотрудник Государственного департамента заявил, что департамент не будет комментировать служебные обсуждения, добавив, что решения об эвакуации сотрудников дипломатических миссий принимаются исходя из одного критерия: безопасность американских граждан.

В прошлом месяце CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США работают над планированием эвакуации американцев из Украины на случай непредвиденных обстоятельств. Согласно последней оценке разведки Министерства обороны Украины, предоставленной CNN на этой неделе, Россия разместила неподалеку от украинских границ более 127 тысяч своих военнослужащих.

Госдепартамент уже опубликовал обновленные рекомендации для поездок в Украину, призвав американцев воздержаться от визитов в страну и следить за обновлением информации о возможной военной агрессии со стороны России.

«Если будет принято решение изменить позицию в отношении американских дипломатов и их семей, гражданам США не следует ожидать, что будет организована эвакуация, спонсируемая правительством США. В настоящее время доступны коммерческие рейсы, позволяющие покинуть страну», — сообщил представитель Госдепартамента.

Как ранее сообщал CNN, в администрации Джо Байдена до сих пор нет однозначного мнения о том, решится ли президент Владимир Путин на вторжение в Украину, однако по данным некоторых источников, знакомых с разведданными, есть свидетельства того, что Россия планирует попытаться захватить Киев и свергнуть правительство.

Переброска сил Восточного военного округа России на территорию Беларуси в последние дни показалась многим официальным лицам в США и военным аналитикам, специализирующимся на российской тематике, «особенно зловещей», сообщает СNN.