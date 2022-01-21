Минюст США предъявил белорусским чиновникам обвинения в воздушном пиратстве

Четверо белорусских чиновников обвиняются в разработке преступной схемы для принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, передает Русская служба «Голоса Америки».

Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинения в воздушном пиратстве четырем белорусским чиновникам, причастным к принудительной посадке рейса авиакомпании Ryanair с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находившегося на борту самолета. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минюста.

Обвинения во вступлении в сговор с целью совершения акта воздушного пиратства предъявлены двум высокопоставленным сотрудникам белорусского государственного аэронавигационного управления, а также двум сотрудникам белорусских служб безопасности, которые 23 мая прошлого года осуществили операцию по аресту Романа Протасевича.

Обвиняемые сослались на якобы поступившее диспетчеру сообщение о бомбе на борту самолета, чтобы заставить пилота приземлиться в аэропорту Минска.

Как сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на Министерство юстиции США, обвиняемые в воздушном пиратстве чиновники остаются на свободе, обвинения были предъявлены им заочно.

23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины – Вильнюс, был перенаправлен белорусскими органами управления воздушным движением в аэропорт Минска в ответ на предполагаемую угрозу взрыва бомбы на борту самолета. На самом деле бомбы на борту самолета не было. Власти Беларуси сфабриковали угрозу, чтобы заставить пилота Ryanair отклониться от курса в сторону Вильнюса и вместо этого приземлиться в Минске.

В пресс-релизе Минюста говорится, что обвинительное заключение было вынесено большим федеральным жюри в Нью-Йорке. Обвинения были предъявлены гражданам Беларуси Леониду Чуро и Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам органов государственной безопасности Беларуси, лично сообщившим диспетчерам о ложной угрозе бомбы на борту самолета.

Леонид Чуро в момент совершения преступления являлся генеральным директором Белаэронавигации, белорусского государственного аэронавигационного управления. Как утверждается в обвинительных документах, Чуро лично сообщил о ложной угрозе взрыва персоналу минского центра управления воздушным движением еще до того, как рейс вылетел из Афин, и приказал диспетчерам дать указание рейсу отклониться в сторону Минска в ответ на предполагаемую угрозу.

Роль Олега Казючица, заместителя гендиректора Белаэронавигации, заключалась в том, чтобы дать указание белорусским авиадиспетчерам о фальсификации отчета об инциденте, чтобы скрыть фабрикацию угрозы взрыва и исключить роль белорусских спецслужб в управлении этой диверсией.

«С самого начала развития гражданской авиации государства всего мира сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить безопасность пассажирских авиаперевозок, – заявил Дамиан Уильямс, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, – Обвиняемые нарушили эти стандарты, поменяв направление полета самолета во имя… подавления инакомыслия и свободы слова. Благодаря экстраординарной работе, осуществленной совместной группой следователей Федерального бюро расследований по борьбе с терроризмом и контрразведки сегодняшнее обвинительное заключение предоставляет… публичное объяснение того, что на самом деле произошло с этим рейсом».

Прокурор добавил, что «шокирующий сговор» с целью совершения авиационного пиратства «не только явился нарушением международных норм и американского уголовного права, но и потенциально поставил под угрозу жизнь четырех граждан США и множества других невинных пассажиров, находившихся на борту».