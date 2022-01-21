WSJ: Глава ЦРУ тайно посетил Берлин и Киев

По данным газеты, визит был частью усилий по согласованию более жесткой реакции на действия Москвы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США направили директора Центрального разведывательного управления в Берлин и Киев в рамках усилий, призванных сплотить европейские страны вокруг более жесткого ответа на действия Москвы, сообщает Wall Street Journal.

Как сообщает газета со ссылкой на неназванные источники в правительствах США и Германии, директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил столицы Германии и Украины за несколько дней до госсекретаря Энтони Блинкена, который на этой неделе проводил встречи с европейскими союзниками в этих городах.

По словам газеты, Бернс, ранее занимавший пост посла США в России, проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца и разведывательное сообщество о российско-украинской проблеме и возможных сценариях ее развития.

Он также призвал Берлин заблокировать недавно построенный газопровод «Северный поток – 2» в случае вторжения России в Украину, пишет Wall Street Journal.