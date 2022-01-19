Байден предупредил о возможности вторжения России в Украину

В ходе сегодняшней пресс-конференции президент прокомментировал итоги первого года своего пребывания у власти, передает Русская служба «Голоса Америки».

Выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме, президент США Джо Байден предупредил, что Россия совершит нападение на Украину, но крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями».

Он предупредил президента РФ Владимира Путина, что Россия столкнется «с очень серьезными последствиями» и будет «привлечена к ответственности», если нападет на Украину. Он также предположил, что вторжение станет «катастрофой» для России. По словам Байдена, союзники и партнеры США готовы сделать так, чтобы российская экономика «заплатила серьезную цену».

Президент Байден сообщил, что США направили Украине современную военную технику на сумму 600 млн долларов, в результате чего Россия столкнется с тяжелыми потерями в случае вторжения. «У Путина есть простой выбор – сказал Байден – деэскалация и дипломатия или вторжение и последствия».

Однако, по его словам, среди союзников по НАТО нет единого мнения о том, как следует реагировать на российскую агрессию в отношении Украины.

Байден напомнил, что Россия – один из основных поставщиков энергии в Европу, и доходы от европейского экспорта газа составляют 45% российской экономики. Байден предположил, что в случае вторжения Россия лишится этих доходов. Проблемы ожидают и российскую валюту.

«Я разговаривал с премьер-министром Финляндии, мы обсуждали беспокойство Финляндии и Швеции по поводу того, что делает Россия. Последнее, чего хочет Россия – это решения Финляндии о смене своего статуса [отказ от нейтралитета и присоединение к НАТО – ГА]». – сказал Байден добавив, что никаких решений Финляндией пока не принято.

Байден рассказал, что, несмотря на достаточно откровенные дискуссии с президентом России, он не вполне понимает Путина, а Путин не вполне понимает его. По словам Байдена, в личной беседе он напомнил Путину, что Россия уже оккупировала территории других стран с сомнительными для себя выгодами и что оккупация Украины обойдется Москве очень дорого.

Россия «обладает подавляющим военным преимуществом в отношениях с Украиной. Но она заплатит серьезную цену немедленно, в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе и долгосрочной перспективе», заявил президент.

Байден выразил надежду, что Путин не заинтересован в полномасштабной войне и что он сейчас просто проверяет США и НАТО на прочность.

Байден отметил, что Путин пытается найти для России «место в современном мире – между Китаем и Западом. Я не уверен в том, что он сам понимает, что будет делать».

По словам Байдена, Путин настаивал на том, что, во-первых, Украина не вступит в НАТО, и, во-вторых, НАТО не разместит на территории Украины стратегических вооружений. «Мы можем поработать на вторым пунктом», – сказал Байден.

Он также назвал «маловероятным» шанс того, что Украину примут в НАТО в ближайшем будущем в силу проблем с демократией, наличествующих в этой стране на сегодняшний день