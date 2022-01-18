Губернатор Гэвин Ньюсом: Калифорния продолжает лидировать в борьбе с COVID-19

С первых дней пандемии Калифорния возглавила национальную борьбу с COVID-19 благодаря активным усилиям по вакцинации, основанным на науке и данных. Это помогло замедлить распространение вируса и спасти множество жизней, особенно среди наших самых уязвимых сообществах — чьих-то родителей и друзей, и каждый из них — калифорниец.

Мы встречались с людьми на местах, сотрудничая с различными организациями – от локальных продуктовых магазинов, школ и парикмахерских до разработки медиа-контента на более чем 19 языках для охвата самых разных сообществ Калифорнии. Меры общественного здравоохранения в Калифорнии работают, и большую часть нашего успеха можно отнести к нашему лучшему инструменту для прекращения пандемии: вакцинам.

14 декабря исполнился 1 год со дня введения первой вакцины против COVID-19 в Калифорнии. Мы начали с того, что уделили приоритетное внимание вакцинации наших передовых медицинских работников и уязвимых пожилых людей. Сегодня, после года работы в партнерстве с федеральным правительством, местным общественным здравоохранением и общественными партнерами, миллионы калифорнийцев в возрасте от 5 лет и старше защищены и помогают защитить других от этого смертельного вируса.

Мы ввели 62 миллиона доз вакцины — больше, чем в любом другом штате. 86% калифорнийцев, отвечающих определенным требованиям, получили по крайней мере одну дозу вакцины, и более 6 миллионов взрослых получили бустер. Я так горжусь тем, что калифорнийцы буквально закатывают рукава, чтобы помочь положить конец пандемии и обезопасить друг друга.

Штат также добился огромных успехов в устранении пробелов в отношении вакцинации среди наиболее уязвимых сообществ. Благодаря нашему динамичному партнерству с более чем 130 религиозными и 700 общественными организациями 77% калифорнийцев в возрасте от 12 лет и старше, живущих в наименее благополучных районах, получили хотя бы одну дозу. Однако наша работа далека от завершения.

Мы должны продолжать практиковать основные рекомендации по безопасности, чтобы защитить себя, свои семьи и наши сообщества от COVID-19. Эта защита начинается с полной вакцинации, если вы еще этого не сделали, и получения ревакцинации. Проще говоря, вакцинация может помочь вам избежать серьезных заболеваний, госпитализации и смерти. Также важно, чтобы мы носили маску в помещении, особенно когда мы не уверены в статусе вакцинации каждого; чтобы встречи были короткими, немноголюдными и, по возможности, на открытом воздухе; чтобы проходили тестирование, если вы подверглись воздействию вируса, испытываете симптомы или планируете путешествовать, и оставались дома, если вы плохо себя чувствуете.

Для тех, кто полностью привит, особенно важно получить ревакцинацию. Бустер могут получить лица в возрасте 16 лет и старше, получившие вакцину Pfizer не менее шести месяцев назад, лица в возрасте 18 лет и старше, получившие вакцину Moderna не менее шести месяцев назад, и лица в возрасте 18 лет и старше, получившие вакцину Johnson & Johnson не менее двух месяцев назад. Крайне важно, чтобы мы поддерживали наш иммунитет сильным не только для себя, но и для наших сообществ. Даже с появлением варианта Omicron у калифорнийцев есть много причин не терять надежды, потому что наш штат продолжает двигаться вперед в правильном направлении.

Я хочу закончить эту колонку личным примечанием для каждого калифорнийца. Калифорнийцы энергично и мужественно встретили все вызовы, и вместе мы продолжим вести нацию в борьбе с COVID-19. Желаю всем вам счастливого праздничного сезона с искренними пожеланиями счастливого, безопасного и яркого нового года.

Для получения последней информации о варианте Omicron посетите сайт CDPH.ca.gov, а чтобы найти, где получить вакцину против COVID-19 или бустер, посетите MyTurn.ca.gov. Чтобы найти место, где проводят тестирование на COVID-19, позвоните по телефону (833) 422-4255 или посетите веб-сайт общественного здравоохранения вашего округа.

Губернатор Гэвин Ньюсом