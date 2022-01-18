Политические предпочтения американцев сместились в сторону республиканцев

Gallup: предпочтения американцев в отношении политических партий сильно изменились в 2021 году.

В 2021 году Gallup провел телефонный опрос более чем 12 000 случайно выбранных взрослых американцев. В среднем их предпочтения американцев в отношении политических партий в 2021 году выглядели так: 46% взрослых американцев идентифицировали себя как демократы или склоняющиеся к демократам vs. 43% тех, кто идентифицировали себя республиканцы или склоняющиеся к ним.

Опрос показал, что в течение года происходил резкий сдвиг от преимущества демократов в 9% в первом квартале к редкому преимуществу республиканцев в 5% в четвертом квартале.

Во время опроса у американцев спрашивали, считают ли они себя политически республиканцами, демократами или независимыми. Тех, кто определял себя как независимые, спрашивали, к какой партии они себя больше относят.

Преимущество демократов в девять баллов в первом квартале и преимущество республиканцев в пять баллов в четвертом квартале являются одними из самых больших с тех пор, как Gallup начал измерять партийную принадлежность и склонность в 1991 году.

Изменение партийных предпочтений в 2021 году Gallup связывает с изменениями в популярности Дональда Трампа и Джо Байдена. Рейтинг республиканца Трампа упал из-за пика заражений и смертей от COVID-19 в Америке, отказа признать результаты выборов и беспорядков 6 января 2021 года, попытки помешать Конгрессу подсчитать голоса Коллегии выборщиков 2020 года. Рейтинг демократа Байдена упал в связи с летним всплеском инфекций, связанных с дельта-вариантом коронавируса, выход, растущей инфляции.

Однако наибольшая часть американцев изначально идентифицирует себя как политические независимые. По данным Gallup, в 2021 году в среднем 29% американцев считали себя демократами, 27% – республиканцами и 42% – независимыми, которые поделились примерно поровну между Демократической 17% и Республиканской 16% партиями.

В результате опроса Gallup пришел к следующим выводам:

– В начале 2021 года сила демократов достигла самого высокого за последние 10 лет уровня. К третьему кварталу эти достижения демократов испарились. В четвертом квартале у Республиканской партии возникло самое большое преимущество над демократами за последние 25 лет.

– Силы партий примерно равны, хотя это по-прежнему представляет собой отход от исторической нормы, согласно которой Демократическая партия имеет хотя бы небольшое преимущество в партийной принадлежности.

– Партийные предпочтения станут ключевым индикатором того, какая партия окажется в лучшем положении для получения большинства на следующей сессии Конгресса.