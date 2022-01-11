Все общественные собрания в округе Сакраменто должны проводить виртуально

В конце прошлой неделе, 6 января, глава департамента здравоохранения округа Сакраменто Оливия Касирье выпустила Приказ руководителя Департамента здравоохранения округа Сакраменто, предписывающий все общественные собрания в округе проводить виртуально до дальнейшего уведомления и поощрение проведения рабочих совещаний удаленно, согласно бизнес-нуждам”.

Из названия нетрудно понять, о чем приказ – “быстрое распространение высокозаразного варианта COVID-19 Omicron в сочетании с праздничными встречами привело к беспрецедентному уровню заболеваемости COVID-19 в округе Сакраменто… Уровень заболеваемости COVID-19 в округе Сакраменто на 4 января 2022 года достиг рекордно высокого уровня 80,3 на 100 000 жителей.”

Среди прочего в приказе есть такие положения:

1. Настоящий приказ вступает в силу 6 января 2022 г. в 8:00 и будет действовать до тех пор, пока не будет отменен или изменен в письменной форме санитарным врачом.

2. Приказ Главного санитарного врача от 29 июля 2021 г., предписывающий всем жителям округа Сакраменто носить лицевые покрытия в закрытых помещениях на рабочих местах и ​​в общественных местах, остается в силе и не затрагивается настоящим Приказом.

3. Все общественные правления, советы, комиссии и другие подобные органы приостанавливают очные публичные заседания и проводят все заседания виртуально. Затронутые органы должны обеспечить возможности для виртуального участия общественности и соблюдения Закона Брауна и всех других соответствующих законодательных актов.

4. Работодатели и предприятия должны рассмотреть возможность проведения совещаний удаленно и принять другие необходимые меры для снижения риска заражения настолько, насколько это позволяют потребности бизнеса.

“Инспектор здравоохранения будет продолжать оценивать ситуацию в области общественного здравоохранения по мере ее развития и пересмотрит необходимость этого приказа не позднее 1 февраля 2022 года. Инспектор здравоохранения может изменить этот приказ или издать дополнительные приказы, связанные с COVID-19, как велят изменяющиеся обстоятельства,” – говорится в приказе.