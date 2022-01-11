Для борьбы с COVID-19 активирована Национальная гвардия Калифорнии

Гэвин Ньюсом активирует Национальную гвардию, чтобы повысить пропускную способность штата по тестированию на COVID-19.

В минувшую пятницу губернатор Гэвин Ньюсом объявил, что он активировал Национальную гвардию Калифорнии для поддержки местных сообществ дополнительными лабораториями и возможностями для тестирования на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19 в стране, вызванного вариантом Omicron.

Эта является дополнением к уже существующим 6000 пунктам тестирования, созданным по всему штату, увеличению количества часов на площадках штата в зависимости от спроса и 9,6 миллионам тестов, которые штат распространил среди школ с начала декабря 2021 года.

Национальная гвардия разместит более 200 сотрудников Калифорнийской гвардии на 50 объектах Optum Serve по всему штату, предоставляя временный медицинский персонал.

Объявление было сделано в связи со стремительным распространением Omicron, на его долю приходится не менее 80% случаев COVID-19 в Калифорнии.