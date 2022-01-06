Трампа освистали его же сторонники после того, как он сказал, что получил очередную дозу вакцины

Как известно, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он против требований администрации Байдена касательно обязательной вакцинации от COVID-19, но это не мешает ему призывать своих фанатов сделать прививки.

Так, бывшего президента освистали его же сторонники на митинге в Далласе после того, как он сказал, что он получил очередную дозу вакцины, что ставит его в противоречие со значительной частью своих приверженцев.

Противники вакцин пикетировали Trump Tower и осудили его в социальных сетях.

Также Дональд Трамп получил свою порцию критики от ведущих консервативного радио, которые назвали его “самым ужасным человеком из когда-либо живших”, сообщает Patheos.