Заместитель окружного прокурора, которая была против вакцинации, умерла от COVID

Заместитель окружного прокурора округа Ориндж, которая была против вакцинации, умерла от COVID.

“Я потерял близкого друга из-за осложнений, связанных с Covid,” – написал в Twitter Бен Чапман, председатель партии Greater Costa Mesa Republicans. “Мое сердце разбито, и я плачу.”

Заместитель окружного прокурора округа Ориндж Келли Эрнби, баллотировавшаяся в Ассамблею штата в 2020 году и высказывавшаяся о своем несогласии с требованиями губернатора Калифорнии о вакцинации, умерла от COVID-19 в возрасте 46 лет. У нее остался муж Аксель, детей у пары не было.

В заявлении Республиканской партии округа Ориндж говорится, что Келли Эрнби умерла “неожиданно” после “быстротекущей болезни”.