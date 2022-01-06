Байден: мы должны гарантировать, что события 6 января 2021 г. не повторятся никогда

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг выступили на мероприятии по случаю первой годовщины нападения на Капитолий, передает Служба новостей «Голоса Америки»Служба новостей «Голоса Америки».

Обращаясь к стране, президент подчеркнул, что события 6 января 2021 года никогда не должны повториться.

Он также отметил, что предыдущий президент США распространил паутину лжи по поводу президентских выборов-2020. Байден констатировал, что его предшественник на посту президента стал первым президентом в истории страны, отказавшимся признать результаты выборов и волю американского народа.

Байден назвал Трампа угрозой демократии, предупредив, что его ложные утверждения о фальсификации результатов голосования могут подорвать принцип верховенства закона и повлиять на будущие выборы.

«Мы должны абсолютно четко понимать, где правда, а где ложь. Правда такова: бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это, потому что ставит власть выше принципов», – сказал Байден.

«Он не может смириться с тем, что проиграл», – добавил он.

«Бывший президент и его сторонники решили, что единственный способ победить для них – это подавлять ваши голоса и сорвать наши выборы», – продолжал Байден.

«Бывший президент и его сторонники пытаются переписать историю. Они хотят, чтобы день выборов воспринимали как день восстания, а беспорядки, произошедшие здесь 6 января, как истинное выражение воли народа», – заявил президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет «битва за душу Америки» и борьба между силами демократии и автократии внутри страны и за рубежом.

«И внутри страны, и за рубежом снова идет борьба между демократией и автократией, между устремлениями многих и жадностью немногих, между правом народа на самоопределение и корыстными автократами, – заявил Байден. – Разные страны, от Китая до России и не только, делают ставку на то, что дни демократии сочтены… Они делают ставку на то, что Америка станет больше похожей на них и меньше похожей на нас. Что Америке нужен автократ, диктатор, сильная рука. Я в это не верю».

Президент также констатировал, что те, кто ворвался в Капитолий 6 января прошлого года, стремились подорвать Конституцию США.

«Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Нельзя подчиняться закону только тогда, когда это удобно. Нельзя быть патриотом, попустительствуя лжи, – сказал президент. – Те, кто штурмовали этот Капитолий, и те, кто подстрекал их к этому, приставили кинжал к горлу Америки – американской демократии. Они пришли сюда не из патриотизма или принципиальности. Они пришли сюда из ярости и не ради Америки, а ради одного человека».

Трамп после выступления Байдена заявил, что действующий президент использовал его имя, «чтобы еще больше расколоть Америку».

В речи Байдена отмечается, что Соединенным Штатам необходимо решить, какой страной они хотят быть.

«Будем ли мы страной, которая признает насилие как норму? Будем ли мы страной, которая позволяет политикам отменять законное волеизъявление народа? Будем ли мы страной, которая живет под лучами правды или под сенью лжи? – говорится в тексте выступления. – Мы не можем позволить себе быть такой страной».

Как сообщила накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, в своем выступлении Байден намерен заявить, что его предшественник Дональд Трамп несет «особую ответственность» за атаку 6 января.

«Он даст решительный отпор той лжи, которую распространяет бывший президент в попытке ввести в заблуждение американский народ и своих сторонников и отвлечь от своей собственной роли в том, что произошло», – сказала Псаки, добавив, что президент подчеркнет «важность мирной передачи власти».

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Байден упомянуть Трампа по имени, Псаки сказала, что окончательный текст выступления еще не согласован, но отметила: «Я думаю, люди поймут, кого он имеет в виду».

Напомним, что 6 января 2020 года Трамп, выступая перед своими сторонниками, сказал, что никогда не примет результаты выборов, и призвал их «отчаянно сражаться», после чего толпа ворвалась в Капитолий, где законодатели готовились засвидетельствовать победу Байдена.

В ходе беспорядков погибли четыре человека, а один сотрудник полиции Капитолия скончался на следующий день от полученных травм. Сотни полицейских были ранены, а четверо впоследствии покончили с собой. Более 720 человек были обвинены в различных правонарушениях в связи с беспорядками.

В Конгрессе работает специальный комитет, расследующий причины нападения на Капитолий.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду обещал, что Министерство юстиции будет преследовать причастных к беспорядкам в Капитолии «на любом уровне». «Нельзя допускать, чтобы были разные правила для власть имущих и для тех, кто не обладает властью», – подчеркнул он, не назвав конкретных имен.