В Сакраменто протествовали против обязательной вакцинации от COVID-19 в школах

В первый рабочий день нового года у Капитолия в Сакраменто собрались сотни протестующих с требованием отменить требование обязательную вакцинацию от COVID-19 в школах.

Акция протеста была организована группой «Наши дети, наш выбор». Собравшиеся родители заявляли, что не считают, что вакцинация нужна и что они сами могут принимать решения в отношении здоровья своих детей.

Как сообщает CBSlocal, профессор права Джон Майер говорит, что губернатор Гэвин Ньюсом имеет право требовать вакцинацию. По его словам, “родительские права не являются абсолютными, даже если они основаны на религиозных убеждениях. Штат может вмешиваться и преодолевать возражения родителей, когда здоровье или безопасность ребенка находится под угрозой”.