Создательницу Theranos Элизабет Холмс в США признали виновной в обмане инвесторов

Суд присяжных в США признал виновной в мошенничестве и обмане инвесторов создательницу биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс, сообщает CNN. Ее дело рассматривалось в федеральном суде Калифорнии с конца августа этого года, Холмс грозит до 20 лет тюрьмы.

Элизабет Холмс разрабатывала инновационное оборудование для анализа крови и обещала выпустить прибор, способный проводить исследования по капле крови из пальца. Однако, по версии обвинения, это устройство оказалось пустышкой, а глава компании Холмс осознанно вводила в заблуждение инвесторов проекта.

Присяжные вынесли вердикт, что виновность Холмс доказана по четырем пунктам обвинения из 11. Еще по четырем пунктам ее оправдали, а по другим трем пунктам заседатели не пришли к единогласному решению. Эти эпизоды могут рассмотреть в новом судебном процессе.

Холмс грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до $1 миллиона. Однако защитник предпринимательницы сомневается, что ей назначат максимальный срок наказания.

Среди инвесторов Theranos были известные политики и бизнесмены США: экс-президент США Билл Клинтон, министр образования при администрации Трампа Бетси Девос, медиамагнат Руперт Мердок, технологический магнат Ларри Эллисон и другие. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Свой бизнес Элизабет Холмс основала еще студенткой, вскоре после того, как прервала обучение в престижном Стэнфордском университете на факультете химической инженерии. В общей сложности ей удалось привлечь для развития своего стартапа более $900 млн.

В 2014 году Холмс стала “самой молодой self-made миллиардершей” по версии Forbes. Но в 2015 году в The Wall Street Journal вышло расследование журналиста Джона Каррейру, в котором говорилось, что стартап не работает, а результаты испытаний подделаны.

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