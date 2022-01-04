Профессора, отказавшегося от вакцинaции от COVID-19, уволили из Калифорнийского университета

Доктор Аарон Хериати, профессор психиатрии и человеческого поведения в медицинской школе и директор программы медицинской этики в UCI Health, написал в своем блоге, что система Калифорнийского университета сняла его с должности 17 декабря.

Аарон Хериати отказывался от вакцинации от COVID-19.

Ранее, в августе, профессор подал в суд на Попечительский совет Калифорнийского университета и президента Майкла В. Дрейка. В своем иске он утверждает, что должен быть освобожден от обязательной вакцинации, требуемую университетом, потому что у него есть «естественный иммунитет» к COVID-19.