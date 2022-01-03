СМИ: Российский УАЗ планирует дебют в США под маркой Bremach

Внедорожник Bremach 4×4 может выйти на американский рынок в ближайшее время, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Компания Bremach, похоже, готова выполнить свое обещание и привезти в США автомобиль УАЗ 2022 модельного года, сообщает портал Carscoops.com.

Российский внедорожник дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе по скромной для этого класса цене в 26 405 долларов.

Как сообщается, внедорожник, получивший название Bremach 4×4, – это лишь первая из многих грядущих вариаций. В Bremach заявляют, что модель «специально спроектирована… для американского рынка».

По данным Carscoop.com, пикап Bremach 4×4 проходит заключительную стадию подготовки к продажам в США, поэтому можно ожидать его выхода на рынок в ближайшее время.

Как сообщает портал, полноприводный внедорожник оснащен 2,7-литровым четырехцилиндровым газовым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Согласно официальному сайту Bremach, в модели используется компьютерная электроника и системы безопасности производства Bosch.

Компания Bremach была основана в Италии в 1950-х годах и специализировалась на грузовиках повышенной проходимости и машиностроении.

Американский филиал был основан в 2010 году в Неваде и занимался разработкой гибридных и электрических силовых агрегатов, а затем решил поставлять российские автомобили УАЗ в США.