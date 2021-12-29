Декабрь оказался рекордно снежным месяцем для Сьерры-Невады

Так заявили представители Калифорнийского университета и Лаборатории снега Центральной Сьерры в Беркли (University of California, Berkeley’s Central Sierra Snow Laboratory) в минувший понедельник.

А недавний снегопад, обрушившийся перед Рождеством и приведший к закрытию шоссе I-80, побил самый снежный рекорд декабря 1970 года – 179 дюймов (4,6 метра). И подавлению специалистов, снега будет еще больше.

Обильный снегопад привел к тому, что снежный покров в Сьерре достиг 145% – 161% от нормы, сообщает Департамент водных ресурсов Калифорнии, хотя буквально в течение последних нескольких недель засушливой погоды снежный покров был на опасно низком уровне.

Снегопады и низкие температуры наблюдаются на всем северо-западном побережье США.