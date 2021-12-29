Мужчина судится с библейской школой из-за слухов, что он «имел заразных демонов»

Около десяти лет назад Маркус Ли был студентом Библейского колледжа Рема (Rhema Bible Training College) в Оклахоме, основанным в начале 1970-х гг. Кеннетом Э. Хейджином, а сейчас им управляет его сын Кеннет В. Хейгин и жена В. Линетт Хейгин.

Согласно иску Маркуса Ли против руководства колледжа, когда он учился, они [Хейгины] “распространяли среди других студентов и сотрудников, что у меня есть заразные демоны, тем самым подвергая мою жизнь опасности, причиняя мне эмоциональный стресс и разрушая мою репутацию”.

В качестве доказательств того, что Хейгины распространили эти слухи Маркус Ли приводит описание случаев из жизни. Например, один из случаев, когда его сосед по комнате утверждал, что это правда, и действовал в соответствии с этим, а другие люди вели себя странно.

В качестве компенсации Маркус Ли думает, что он имеет право получить 15 миллионов долларов.