У берегов Калифорнии обнаружена рыба с прозрачной головой и светящимися глазами

Редкая рыба с прозрачной головой и светящимися зелеными глазами была замечена у берегов Калифорнии в заливе Монтерей. Об этом сообщает пресс-служба Monterey Bay Aquarium.

Редкая рыба, относящаяся к глубоководным рыбам из семейства опистопроктовых, была замечена старшим аквариумистом Monterey Bay Aquarium Томас Ноулз в заливе Монтерей 1 декабря.

Это редкая рыба вырастает до максимального размера около 6 дюймов и обитает на глубине от 2000 до 2600 футов. Из более 5600 удаленных погружений, исследователи видели рыбу только 9 раз.