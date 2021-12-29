В связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19, вызванного новым вариантом омикрон, мэрии Сан-Франциско и Сакраменто решили отменить новогодние фейерверки, которые были запланированы на пятницу, 31 декабря.

В частности, в заявлении города Сакраменто говорится: “По совету чиновников здравоохранения город Сакраменто принял трудное решение отменить новогоднее представление Sky Spectacular на набережной Старого Сакраменто из-за недавнего распространения варианта Omicron. Мы надеемся на более безопасные возможности собираться большими группами в 2022 году.”

Никакие другие запланированные мероприятия пока не отменены.

22 декабря было объявлено, что в округе были зафиксированы первые два случая заболевания омикроном.

Похожая ситуация сложилась в соседнем Сан-Франциско, где, как сообщается, введены похожие меры.