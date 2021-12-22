83-летний житель Сакраменто сбит автомобилем насмерть на шоссе

Николай Хмельченко погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье вечером. Согласно сообщениям, происшествие произошло около 6:10 вечера 19 декабря.

83-летний Николай Хмельченко (Mykola Khmelchenko) был сбит насмерть автомобилем в Ситрус Хайтс на шоссе Interstate 80. Следователи работают над установлением причины дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего в воскресенье вечером. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в офисе коронера округа.

Коронер опознал жертву как 83-летнего Николая Хмельченко из Сакраменто. Водитель, участвовавший в происшествии, сотрудничает со следствием.