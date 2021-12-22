Полиция Колорадо объявила о розыске пропавшего украиноязычного мужчины

Полицейское управление Паркера (штат Колорадо) просит помочь найти пропавшего без вести. Последний раз Павла Шемчука (Pavlo Shemchuck) видели в квартале 10700 Flagler Drive в Clarke Farms вечером, в понедельник, 20 декабря.

Приметы: Павло ростом 6 футов 2 дюйма, весит 170 фунтов, с сильным украинским акцентом. У него черепно-мозговая травма, мешающая ему говорить. У него короткие темно-каштановые/черные волосы и темная борода, в последний раз его видели в бейсболе Yankees, черной футболке, серой куртке и синих джинсах.

На момент публикации этой заметки пропавший был обнаружен. Он находится в безопастности.