Госдеп не рекомендует ездить в Украину из-за COVID-19 и не только

Госдеп опубликовал рекомендации для путешествующих в Украину: “Не ездите в Украину из-за COVID-19. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенный риск”.

CDC присвоили Украине самый высокий 4 COVID-19 уровень и настоятельно рекомендуют избегать туда поездок, а если вы все-таки должны поехать в Украину, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой.

Отмечается, что “из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19″.

Кроме этого, Госдеп не рекомендует ездить в Крым и Восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству территории из-за вооруженного конфликта.

“Преступления против иностранцев и собственности – обычное дело. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходили в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию,” – уточняет Госдеп.