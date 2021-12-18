Эпидемия передозировок от наркотиков: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение

В пятницу, 17 декабря, мэр Сан-Франциско Лондон Н. Брид объявила официальное чрезвычайное положение в районе Тендерлойн, что позволяет городским властям отменить определенные законы, чтобы быстро решить проблему, связанную со смертью людей от передозировки наркотиков на улицах района в рамках Плана мэра по действиям при чрезвычайных ситуациях в области Тендерлойна.

Подобно городской декларации о чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, эта мера устранит бюрократические барьеры, позволяя городу быстро реагировать на условия, касающиеся здоровья и безопасности людей в Тендерлойне. Проблема передозировки обострилась, особенно в ходе пандемии COVID-19, но недавнее быстрое ухудшение условий в Тендерлойне, вызванное опиоидным кризисом, подвергло жизнь жителей Сан-Франциско серьезному риску – сказано на сете мэра.

Декларация о чрезвычайной ситуации позволяет городским властям ускорить реализацию чрезвычайных программ, чтобы быстро открыть временный сайт связи, где люди с проблемами употребления психоактивных веществ могут получить услуги по охране психического здоровья и уйти с улицы.

Объявление о чрезвычайной ситуации должно быть ратифицировано Наблюдательным советом в течение следующих 7 дней и будет действовать не более 90 дней.