30 лет назад, 12 декабря 1991 года, Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежское соглашение. Причем, исторический документ был принят с подавляющим перевесом голосов: «за» выступили 188 человек, «против» – 6 при 7 воздержавшихся.

В тот же день российский парламент денонсировал Договор об образовании СССР, который был заключен в 1922 году. А уже к концу декабря 1991-го под юрисдикцию РСФСР перешли последние союзные органы власти. Распад «страны советов» был завершен.

По оценкам аналитиков, одной из главных причин развала Союза стало удручающее состояние экономики. Тем не менее, как показывают различные социсследования, в последующий период в России неоднократно отмечались всплески ностальгии по СССР.

Так, согласно опросу «Левада-центра» от 2020 года, 75% россиян высказали уверенность, что советская эпоха – лучшее время за всю историю страны. Против этого выступили лишь 18% респондентов. При этом о распадеСоветского Союза выразили сожаление 65% населения.

Борис Кагарлицкий: «Исторического масштаба достижений, которые можно “передать потомкам”, у современной России нет»

Сожаление по распаду Советскому Союзу – ностальгия по «золотому веку» государства, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. По его мнению, такого же рода чувства активно проявляются и в некоторых западных обществах.

«СССР в этом смысле является примером того, что утрачено не только нами, жителями России, Украины, Белоруссии, а утрачено глобально – со всеми социальными гарантиями и так далее, и тому подобное, – уверен собеседник «Голоса Америки». – Поэтому ностальгию по СССР надо поставить в более широкий контекст».

Еще одно важное обстоятельство заключается в том, что за эти 30 лет у российского государства не было никаких серьезных исторических достижений, которыми могла бы гордиться вся страна, указал Борис Кагарлицкий. «Это не значит, что вообще не произошло положительных изменений, – пояснил он. – Все-таки уровень персональной свободы, несмотря на все последние события, сегодня выше, чем во времена СССР. Жилищная ситуация сейчас тоже стала лучше. Но именно исторического масштаба достижений, которые можно “передать потомкам”, у современной России нет».

На этом фоне Советский Союз выглядит более привлекательно, не случайно Кремль сейчас пытается «приватизировать» некоторые из таких достижений, подытожил социолог.

Вячеслав Бахмин: «Главное – есть общее накопившееся раздражение и недовольство тем, что происход

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы, учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что согласно исследованиям социологов, в том числе и Левада-центра, количество ностальгирующих по СССР в последние годы несмотря ни на что увеличивается.

«Это происходит даже среди молодежи, которая в глаза не видела Советского Союза, не говоря уже о стариках, которые с ностальгией вспоминают песни и дружбу того времени, ну и свою молодость заодно», – подчеркнул он.

Это более-менее объяснимо, но в какой-то степени, как мне кажется, что ностальгия по прошлому связана еще и с неприятием того, что происходит сейчас, рассуждает Вячеслав Бахмин.

«Это такая контрреакция на то, что происходит, – уточнил он. – Те же самые причины, по-моему, в какой-то степени ведут к популярности Сталина. Потому что люди видят, что государство у нас на самом деле слабое. Оно настолько коррумпированное, что часть населения категорически этого не приемлет и готова против этого всячески протестовать и восставать. Главное – есть общее накопившееся раздражение и недовольство тем, что происходит».

После распада советской империи мало кто представлял, что могут вернуться реакционные времена, констатировал сопредседатель Московской Хельсинкской группы.

«Думаю, что разве что какие-нибудь очень прозорливые историки относились к тому времени достаточно осторожно, понимая, что откат, наверное, возможен, – продолжил он. – Но я к таким людям не относился. Считал, что мы, слава Богу, встали на правильную дорогу, и все будет замечательно развиваться в демократическом направлении, появятся свободы, которых мы долго были лишены и так далее».

Однако по зрелому размышлению приходишь к выводу, что это были иллюзии и наивность, признается Вячеслав Бахмин.

«Потому что страна еще не была готова к столь резким переменам. Такие процессы происходят чрезвычайно медленно и, скажем так, в ручном управлении. А все случилось стремительно, причем с негативными последствиями для большинства населения, что и вызвало потом соответствующую реакцию», – резюмировал правозащитник.

Лев Гудков: ностальгия по Советскому Союзу волнообразна

Отношение к распаду советской империи всегда носило «волнообразный характер», считает «Голоса Америки» научный руководитель Левада-центра, доктор философских наук Лев Гудков. По его наблюдениям, ностальгия по СССР обычно усиливается в моменты заметного ухудшения социально-экономического положения в стране и наоборот.

«Так, самые низкие показатели (по количеству сожалеющих о советских временах) пришлись на 2011–2012 годы, – сказал Гудков в комментарии «Голосу Америки». – Тогда на фоне сильнейшего возмущения манипуляциями на выборах, рокировкой Путина и Медведева возникли некоторые импульсы к демократическому движению и надежда на обновление режима. Но затем ситуация стала деградировать, особенно после 2016 года, когда закончился ресурс крымской эйфории (в результате аннексии полуострова Россией – В.В.), ухудшилась экономическая ситуация, резко упали доходы населения, что послужило толчком к началу нового усиления процесса ностальгии по Советскому Союзу».

Причем, люди старшего поколения руководствуются своими чувствами и соображениями – жаждой порядка, стабильности, спокойствия, а молодежь как бы вторит им, она в этом смысле не самостоятельна, заключил научный руководитель Левада-центра.