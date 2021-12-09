США отправляют Украине стрелковое оружие и боеприпасы

Ранее Украина получила американские ракетные комплексы Javelin, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Последние элементы оборонного пакета общей стоимостью 60 миллионов долларов, о котором было объявлено в августе, будут отправлены в Украину на этой неделе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

На брифинге в Пентагоне Кирби сказал, что в настоящее время идет отгрузка последней партии пакета, включающей стрелковое оружие и боеприпасы.

Другие части этого пакета помощи в области безопасности, призванного помочь Украине защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали ракетные комплексы Javelin, которые уже находятся на вооружении украинских военных.

Кирби сказал, что, как и в случаях любых пакетов помощи, страна-получатель может использовать предоставленные материалы по своему усмотрению, но только в оборонительных целях.

«Мы ожидаем, что комплексы Javelin будут использоваться в режиме самообороны, в целях самообороны, – сказал Кирби. – Нет никаких географических ограничений на то, где они могут использоваться внутри Украины. Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и в целях самообороны».