Пентагон на этой неделе отправит в Украину стрелковое оружие и боеприпасы

Ранее Киев получил в рамках этой же программы ракетную систему «Джавелин», напоминает Русская служба «Голоса Америки».

Министерство обороны США на этой неделе отправит в Украину стрелковое оружие и боеприпасы, заявил в среду Джон Кирби, официальный представитель Пентагона. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны, Кирби рассказал журналистам, что последняя часть пакета систем безопасности стоимостью 60 млн долларов, предназначенного для Вооруженных сил Украины, будет отправлена в Киев к концу этой недели.

В ходе вчерашнего брифинга в Пентагоне Кирби рассказал журналистам, что речь идет об отправке партии стрелкового оружия и боеприпасов.

В рамках этого пакета помощи, о предоставлении которого впервые стало известно в августе, Украине уже было передано другое вооружение, включая ракетную систему «Джавелин».

Кирби сказал, что, как и в случае со всеми пакетами помощи в области безопасности, Украина может использовать предоставленное вооружение по своему усмотрению, однако исключительно в целях самообороны и для защиты суверенитета против российской агрессии.

«Мы ожидаем, что “Джавелины” будут использоваться… в целях самообороны, – заявил Кирби, – Мы не накладываем никаких географических ограничений на то, где именно они могут быть задействованы внутри Украины. Мы ожидаем, что [украинцы] будут пользоваться ими ответственно и в целях самообороны».

По словам представителя Пентагона, на данный момент министерство не объявляло о предоставлении какой-либо дополнительной помощи Украине в сфере безопасности.