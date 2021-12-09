Белый дом: Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией

Вашингтон в данный момент не планирует использовать военную силу против Москвы, однако власти США готовятся к любым «непредвиденным обстоятельствам» в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают возможность военного противостояния России и не ищут конфликта с Москвой, однако в Вашингтоне готовятся к «любым непредвиденным обстоятельствам» в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе. Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома, сказала об этом в среду днем, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, направлявшегося из Вашингтона в Канзас-Сити, штат Миссури.

«Мы [всегда] были последовательны в своем послании России: Соединенные Штаты не ищут конфликта. Дипломатия и деэскалация – единственный надежный способ разрешить этот потенциальный кризис. России следует вернуться к диалогу с помощью средств дипломатии», – заявила Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста о стратегии, которой Вашингтон собирается придерживаться в разрешении конфликтной ситуации между Киевом и Москвой.

«Хорошие, положительные новости… заключаются в том, что команды [президентов США и России] находятся в постоянном контакте, – заявила Жан-Пьер, комментируя итоги вчерашних переговоров в виртуальном формате между Джо Байденом и Владимиром Путиным, – Мы проводим встречи на высшем уровне, не только с нами, но и как минимум с четырьмя нашими основными союзниками по НАТО и с Россией для обсуждения [ситуации]».

Сегодня днем Джо Байден в беседе с журналистами сообщил, что к пятнице он надеется объявить о проведении многосторонних переговоров на высоком уровне между Россией и своими основными союзниками по блоку НАТО, чтобы «обсудить озабоченность России по поводу НАТО в целом», а также вопрос о «снижении накала на восточном фланге».

«Наша цель – убедиться в том, что мы взяли курс на дипломатию и снизили эскалацию. Это будет находиться в центре внимания. Вот над чем собираются работать [президентские] команды. И об этом президент прямо и недвусмысленно сказал Путину», – добавила представитель Белого дома.

По словам Жан-Пьер, в ходе переговоров с Путиным Байден подчеркнул, что ни одна страна в мире не вправе заставлять другое государство менять свои границы и политику, и приказывать с кем эта страна должна сотрудничать.

«Соединенные Штаты последовательно поддерживают принцип, согласно которому каждая страна имеет суверенное право принимать собственные решения в отношении своей безопасности», – заявила Карин Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что США «в настоящее время не рассматривают возможность использования односторонней силы для противостояния России», однако Вашингтон, по ее словам, готовится «ко всем непредвиденным обстоятельствам…, включая подготовку конкретных ответов на эскалацию конфликта со стороны России, если это потребуется».

Впрочем, Карин Жан-Пьер напомнила, что США и Советский Союз находили возможность контактировать друг с другом в разгар «холодной войны», а затем диалог с Москвой был налажен в рамках Совета Россия – НАТО, ОБСЕ и других механизмов.

«Нет причин, по которым мы не можем делать это и в будущем», – подчеркнула Жан-Пьер.

В среду в Белом доме сообщили, что Джо Байден позвонит главам восточноевропейских государств, входящих в НАТО, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить итоги своего виртуального саммита с Владимиром Путиным, а также опасения относительно военного конфликта в Украине.

Байден «созвонится с лидерами Бухарестской группы, в которую входят девять наших союзников по НАТО на восточном фланге, чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным, выслушать их точку зрения по поводу текущей ситуации в области безопасности и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности», говорится в заявлении Белого дома.