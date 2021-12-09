США возобновили депортацию искателей убежища

Первые два мигранта высланы в Мексику, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

США, восстановившие программу, принятую в президентство Дональда Трампа, выслали в Мексику первых двух просителей убежища. Программа предусматривает, что иностранцы, желающие получить убежище в США, обязаны ожидать решения иммиграционного суда, находясь на территории Мексики.

На прошлой неделе США и Мексика согласились возобновить программу «Протоколы защиты мигрантов» (Migrant Protection Protocols – MPP).

Согласно сообщению Международной организации по миграции (IOM), два мигранта вернулись в Мексику. Один из мигрантов, который назвал себя Эрике Манзанарес из Никарагуа, заявил, что он расстроен, но благодарит Бога за то, что он жив и надеется на счастливый исход своего дела.

После пересечения мексиканской границы оба мигранта сдали тесты на COVID-19 и были направлены в убежище, одобренное властями США и Мексики.

IOM опубликовала заявление, в котором призвала завершить действие «Протоколов защиты мигрантов», назвав программу «антигуманной и противоречащей международному праву».

Представитель Погранично-таможенной службы США сообщил, что, согласно решению суда, программа начала выполняться на одном из участков пересечения границы и что детали не разглашаются в интересах безопасности.

Ранее мигрантов депортировали в Мексику в семи пунктах пересечения границы.

Президент США Джо Байден отменил эту программу в январе 2021, однако решением суда она была восстановлена.