Калифорния выделяет 300 миллионов долларов в виде грантов для борьбы с мусором

1 декабря администрация Гэвина Ньюсома объявила о выделении почти 300 миллионов долларов в виде грантов для инициативы Чистая Калифорнии и призвала местные сообщества подавать заявки на проекты, которые будут очищать и украшать местные улицы, земли племен, парки и транзитные центры по всей Калифорнии.

“Чистая Калифорния” – это масштабное расширение усилий штата и местных властей по борьбе с мусором, которые позволят ежегодно удалять 1,2 миллиона кубических ярдов мусора с автомагистралей штата. Инициатива призвана создать примерно от 10 000 до 11 000 рабочих мест в течение трех лет, говорится на сайте губернатора.

Начиная с 1 декабря, калифорнийские города, округа, транспортные агентства, племенные руководители и другие правительственные организации могут подавать заявки на сумму до 5 миллионов долларов для украшения своих сообществ и устранения мусора. Срок подачи заявок на грант истекает 1 февраля 2022 года, и Caltrans объявит получателей гранта 1 марта 2022 года. Получатели гранта должны завершить свой проект до 30 июня 2024 года.

Чтобы подать заявку на грант Чистая Калифорния, посетите сайт Clean California.