Губернатор Ньюсом и первая партнерка Сибел Ньюсом провел 90-ю ежегодную церемонию Подсвечивания деревьев Капитолия штата Калифорния. В церемонии приняли участие евангельские церкви и члены ЛГБТ-сообщества.

В четверг, 2 декабря, губернатор Гэвин Ньюсом и первый партнер Дженнифер Сибел Ньюсом провел 90-ю ежегодную церемонию Подсвечивания деревьев Капитолия штата Калифорния.

“Это празднование проводится с начала 1930-х годов, оно “подчеркнет разнообразные праздничные традиции Калифорнии, местное наследие и дух интеграции”, говорится на сайте губернатора.

На церемонии выступили: актриса и певица Эмбер Райли, племя индейцев Уилтон Ранчерия, Оклендский межконфессиональный евангельский хор, хор гомосексуалистов Сан-Франциско, певец мариачи Педрито Фрегосо, восходящий певец и автор песен в стиле R&B Poet Danielle “Yelly” Scales и др.

Церемония будет проходить в четверг, 2 декабря 2021 г. Начало программы в 17:30.Прямая трансляция: мероприятие транслировалось в прямом эфире на YouTube, Twitter и Facebook канцелярии губернатора Калифорнии.