Суд в Сан-Диего заблокировал требования вакцинации от COVID-19 для учеников

По решению Апелляционного суда в Сан-Диего временно заблокировано требования вакцинации от COVID-19 для учеников. Ранее подобное решение принял Федеральный суд в отношение к вакцинации медработников.

Судья Апелляционного суда временно заблокировал полномочия округа на вакцинацию: для личного посещения уроков в школах учащимся Объединенного школьного округа Сан-Диего, соответствующим критериям для освобождения от вакцинации по религиозным причинам, не нужно будет делать прививку от COVID-19.

Ранее требования Объединенного школьного округа Сан-Диего о вакцинации допускали освобождение по медицинским показаниям, например, беременность, но было исключено освобождение по религиозным причинам.

Решение суда последовало после обращения в суд 16-летней ученицы старшей школы Scripps Ranch, чьи религиозные убеждения, как заявил адвокат Пол Джонна, запрещают ей делать прививку от COVID-19.

Адвокат семьи школьницы объяснил, что “они не хотят принимать какую-либо вакцину, которая была сделана или протестирована с использованием абортированных клеточного материала плода”.

Стоит отметить, что на днях Федеральный суд заблокировал указ Белого дома об обязательной вакцинации медработников, а Управление по охране труда и здоровья Калифорнии постановило, что пока не будет требовать от работников крупных компаний прохождения вакцинации от COVID-19 или регулярного тестирования. Это означает, что работникам частных бизнесов Калифорнии вакцинироваться пока не нужно.