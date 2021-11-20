Управление по охране труда и здоровья Калифорнии пока не будет требовать от работников крупных компаний прохождения вакцинации от COVID-19 или регулярного тестирования.

Управление предполагало принять требование об обязательной вакцинации сотрудников бизнесов, в которых работают более 100 человек, в четверг.

Однако оно решило подождать в связи с иском к администрации Байдена.

Администрация США приостановила исполнение своего распоряжения об обязательной вакцинации, а также ее альтернативе – еженедельном тестировании – для сотрудников частных компаний со штатом менее ста человек, сообщает VOA со ссылкой на CNBC, CNET и другие издания.

Ранее решение заблокировать требование о принудительной вакцинации принял Федеральный апелляционный суд Пятого округа США в Новом Орлеане, обязав федеральное Управление по контролю за охраной труда и здоровья (OSHA) приостановить контроль за исполнением решения Белого дома.

Решение приняла коллегия из трех судей. Судья Курт Энгельхардт назвал политику президента Джо Байдена «фатально ошибочной», заявив, что она выходит за рамки полномочий федерального правительства и, возможно, нарушает Конституцию США.

Напомним, в начале ноября Управление по охране труда, руководствуясь решением Белого дома, обязало все компании со штатом более ста человек вакцинировать сотрудников до 4 января 2022 года, либо обязать их еженедельно сдавать тест на COVID-19.

После этого ряд компаний, а также власти нескольких американских штатов, оспорили это решение в суде, и вот, теперь, добились вердикта в их пользу.