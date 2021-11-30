Президент РФ приветствовал решение президента США баллотироваться на второй срок

В последний день осени, 30 ноября, на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин назвал решение 46 президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок правильным.

«То, что президент Байден объявил о своем возможном переизбрании – полагаю, что сделал он абсолютно правильно. Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает, – отметил Путин. – Президент США не нуждается в моих оценках, но, думаю, что поступил абсолютно верно».

Мы ранее писали о том, что президент Джо Байден сообщил крупным донорам о своем намерении баллотироваться на второй срок. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила эту информацию, заявив 22 ноября, что Байден не отказывается от планов переизбраться в 2024 году.