Байден планирует баллотироваться в президенты в 2024 году

Президент Джо Байден и члены его ближайшего окружения заверили союзников в том, что он планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. На виртуальном мероприятии по сбору средств в этом месяце Байден сказал группе доноров, что он планирует баллотироваться на второй срок.

Это заявление частично направлено на то, чтобы ослабить мнение, что Байден не будет переизбираться, учитывая его возраст и падение популярности, а также подготовить поле для вице-президента Камалы Харрис и других потенциальных кандидатов в президенты, пишет Washington Post.

Однако, среди демократов нет единого мнения на этот счет. Некоторые из них скептически относятся к любым сигналам Байдена и его команды о переизбрании. Многие ставят под сомнение потенциальное баллотирование в президенты в связи с возрастом действующего президента. Хотя советники Байдена говорят, что здоровье не является сейчас проблемой, которая помешала бы новой кампании.

Другие считают, что президент Байден будет пользоваться сильной поддержкой многих прогрессивных сторонников, когда он будет баллотироваться на переизбрание.

Угроза возвращения Трампа также разделила демократов. 75-летний Дональд Трамп активно намекает, что намерен провести еще одну кампанию, что усилило доводы некоторых демократов в пользу возвращения Байдена. Однако они ожидают, что участие Трампа в бунте в Капитолии 6 января и его отрицание результатов выборов 2020 года будут тормозом для его кампании в 2024 году.