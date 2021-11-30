Мастер спорта РФ по пауэрлифтингу бесплатно тренирует жителей Сакраменто



Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу Андрей Маланичев предлагает жителям региона Сакраменто бесплатные персональные тренировки по приведению себя в форму и для общего оздоровления.

Об этом “Славянскому Сакраменто” рассказала супруга спортсмена Яна Сергеева.

Андрей Маланичев является заслуженным мастером спорта России по пауэрлифтингу, 50-кратным рекордсменом мира, 12-кратным абсолютным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы, Азии и мира. Андрей провел 27 лет в профессиональном спорте высших достижений.

“Я приглашаю вас потренироваться в зал бесплатно каждую субботу и воскресенье, с 9 до 13:00. Я могу посмотреть и оценить вашу технику, а также предлагаю услуги персональных тренировок по приведению себя в форму и для общего оздоровления.”

Тренировки будут проходить в зале The Super Training Gym в Вест Сакраменто.