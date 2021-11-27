МИД РФ: “власти США отказывают выходцам из России поддерживать связь с исторической Родиной”

Посольство России в США опубликовало официальный комментарий “о провокационных действиях против представителей российской диаспоры” на своей Facebook страничке.

Согласно этому комментарию, 18 ноября Координационного Совета организаций Российских Соотечественников в США (КСОРС) приостановил свою работу. “Причина – продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей”.

Действия США называются враждебными, ФБР обвиняется в грубости.

“Данные акции” рассматриваются как “недружественные по отношению к Российской Федерации. Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер. Информация о проводимых ими мероприятиях публикуется на веб-сайтах и в социальных сетях”. “Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США. По сути, речь идет о грубом попрании личных свобод в стране, претендующей именоваться “оплотом демократии”, – говорится в ответе дипломатического учреждения.

И напоследок, Посольство “требует незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры”.