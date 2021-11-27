Восемь авиапассажиров будут оштрафованы в США на 161 тысячу долларов

Федеральная авиационная администрация США (FAA) выставила крупные штрафы авиапассажирам за неконтролируемое поведение в состоянии алкогольного опьянения. Как и во многих других странах, федеральное законодательство в США запрещает пассажирам употреблять алкоголь на борту самолета, если он не был предложен бортпроводником.

Тем не менее с 1 января 2021 года FAA получила почти 300 сообщений о нарушениях со стороны пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. FAA сообщает любопытные подробности о восьмерых самых «буйных» пассажирах.

Так, штраф на 40 823 доллара предъявлен пассажиру рейса авиакомпании Southwest Airlines от 15 апреля 2021 года из Сан-Хосе в Сан-Диего, Калифорния. Пассажир выпил принесенный с собой алкоголь во время полета и продолжал это делать после того, как стюардесса напомнила ему, что это запрещено. Тогда он, как сообщается, предпринял сексуальные домогательства в отношении бортпроводницы. Но и этого мало. Во время захода на посадку в Сан-Диего он заперся в туалете и закурил марихуану. Экипаж сообщил о происходящем наземным службам и по прибытии рейс встретила полиция, пассажир был арестован. Последним к перечисленным обвинениям добавилось сопротивление аресту.

«Почетное» место по величине штрафа за пьянство на борту принадлежит пассажиру рейса компании Delta Air Lines, рейс от 31 марта 2021 года из Форт-Мейерса, Флорида, в Детройт, Мичиган. По данным FAA, дебошир неоднократно снимал маску, хотя члены кабинного экипажа несколько раз говорили ему, что она должна оставаться надетой в течение всего полета. Он стал оскорблять других пассажиров и даже обвинил их в краже своего имущества. После того, как бортпроводники очередной раз попросили его успокоиться, он крикнул одному из них: «Это Америка. Это свобода слова. Что тут непонятного?» Пассажира отвели в последний ряд, а один из членов экипажа сел рядом с ним, так как он стал представлять угрозу безопасности полета. Но он и там не успокоился: вскочил со своего места, и стоя вплотную к бортпроводнице, ткнул ей в лицо пальцем с криком: «Эй, ты!» В итоге командир вынужден был принять решение отклониться от маршрута и сесть в Атланте, штат Джорджия. Полиция встретила дебошира на выходе. Пассажир признался, что сильно выпил еще в аэропорту. Ему грозит штраф в 24 тыс. долларов.

В 17 тыс. долларов обойдется полет непослушному любителю выпивки на рейсе авиакомпании JetBlue Airlines. Рейс от 16 апреля 2021 года из Нью-Йорка в Гуаякиль, Эквадор. По данным FAA пассажир употреблял алкоголь, который бортпроводники ему не предлагали, а затем справил нужду на пол туалета, словесно оскорбил кабинный экипаж и заодно отказался следовать инструкциям по ношению маски. Рейс не долетел до границы: он был перенаправлен в Форт-Лодердейл, Флорида, где пассажира задержали.

Всего на тысячу долларов меньше предьявлено пассажирке рейса Delta Air Lines от 24 января 2021 года из Сан-Франциско, Калифорния, в Атланту, Джорджия. Женщине дважды напоминали, что она не может распивать свои собственные мини-бутылочки с алкоголем во время полета. Но когда стюардесса подошла к ней в очередной раз, пассажирка демонстративно прикончила очередную бутылочку у нее на глазах, слушая пересказ правил о недопустимости пьянства на борту. Пассажирка опустила маску и, приблизившись вплотную к лицу стюардессы, стала требовать от нее назвать служебный номер сотрудника… Командир приземлился в Лас-Вегасе, Невада, где пассажирку и задержали.

34 250 долларов штрафа предьявлено пассажиру рейса American Airlines от 14 марта 2021 года из Далласа, Техас, в Бурбанк, Калифорния. FAA утверждает, что он несколько раз отказывался надевать маску и так и уснул без нее. Проснувшись, он заявил, что хочет вернуть деньги за перелет, потому что пока он спал, его обошли с едой и напитками, после чего потребовал себе алкоголь в качестве компенсации. Остаток полета он отказывался надевать маску, утверждая что пьет, и в доказательство подносил пустой стакан к губам. Очередной стакан он бросил на пол и растоптал, выкрикивая ругательства…

На 12 500 долларов оштрафован пассажир рейса Southwest Airlines из Далласа, Техас, в Форт-Лодердейл, Флорида, с остановкой в Нэшвилле, Теннесси. FAA утверждает, что во время полета бортпроводникам приходилось несколько раз просить пассажира правильно надевать маску на рот и нос. Во время остановки в Нэшвилле он употребил свой собственный алкоголь, смешав его с безалкогольным напитком. Стюардесса сказала ему, что это запрещено, и конфисковала напиток. После того, как оперативный агент Southwest Airlines поднялся на борт самолета и сказал ему, чтобы он больше не пил, тот вроде бы согласился. Однако на втором участке полета зашел в туалет, опять смешал свой алкоголь с безалкогольным напитком и выбросил пустую бутылку из-под ликера в унитаз. Когда стюардессы попытались конфисковать напиток, он демонстративно выпил его. Впоследствии бортпроводники обнаружили несколько пустых минибутылок из-под алкоголя, принадлежавших этому человеку.

«Всего» 8 250 долларов штрафа грозит пассажиру авиакомпании Allegiant Air из Гранд-Рапидс, Мичиган, в Пунта-Горда, Флорида, от 14 мая 2021 года. На борту пассажир и трое его спутников заказали коктейль «Кровавая Мэри». Затем «герой» достал собственную бутылку водки из ручной клади и сделал напиток покрепче. Когда пассажиру сделали замечание, он вручил пустую и еще одну, наполовину полную, бутылку с водкой бортпроводнице со словами: «Поцелуй меня в… и убирайся». Письменное уведомление о нарушении он скомкал и бросил в бортпроводницу, назвав ее «вульгарным прозвищем», констатирует отчет FAA, а затем еще и шлепнул ее, когда она проходила мимо…

Восьмой фигурант столь детального отчета FAA вероятно заплатит 9 тыс. долларов за свой перелет на United Airlines 3 февраля 2021 года из Чикаго, Иллинойс, в Виндзор-Локс, Коннектикут. Он тоже пил на борту, кричал, ругался и отказывался надевать маску. Он требовал дать ему еще еды и алкогольных напитков, хотя терпеливая стюардесса даже подвела его к тележке, чтобы показать, что алкоголя или закусок больше не осталось…

Федеральная авиационная администрация отмечает, что «сегодняшние штрафы являются частью кампании “Нулевая терпимость” против агрессивного поведения пассажиров».

В августе FAA дополнительно направила в аэропорты письмо с просьбой принять меры к тому, чтобы пассажиры не проносили на борт самолета одноразовые стаканчики, купленные в кафе стерильной зоны вылета, в которых вместо чая, кофе или других безалкогольных напитков находился бы алкоголь.

В сентябре FAA провела совещание с аэропортами, авиакомпаниями, профсоюзами и отраслевыми партнерами, чтобы обсудить, какие дополнительные меры можно предпринять для предотвращения подобных инцидентов. Хотя FAA и не имеет собственных полномочий по уголовному преследованию нарушителей, но она сотрудничает с ФБР и Министерством юстиции для передачи дел по подследственности.

У обвиненных пассажиров есть 30 дней после получения исполнительного письма FAA, чтобы ответить агентству. Пока их имена не называются.

Остается лишь добавить, что федеральным законом предусмотрены уголовные штрафы и тюремное заключение для пассажиров, которые препятствуют выполнению обязанностей членов экипажа воздушного судна путем нападения или запугивания.

Евгений Комаров, VOA