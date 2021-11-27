Home Видео Коллективная усталость от новостей пандемии ВидеоНовостиЖизньЗдоровьеФоторепортажи Коллективная усталость от новостей пандемии Nov 27, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Многие жители региона Сакраменто придерживаются теорий заговора Калифорнийский университет не будет требовать прохождения вступительных тестов Работникам частных бизнесов Калифорнии вакцинироваться пока не нужно Городские служащие в Сан-Диего выступают против обязательной вакцинации Сообщается о смерти христианского музыканта после его заражения COVID-19 После двух лет с COVID-19 насколько серьезно люди относятся к информации об опасностях нового штамма? – Репортаж VOA