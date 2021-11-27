На американских стриминговых платформах вышел фильм “All American killers”, основанный на истории двух братьях-близнецах Руслана и Романа Глухих, иммигрантов из Украины, по вине которых в 2014 году погибли 2 человек – отец и его дочь-подросток.

“Славянский Сакраменто” подробно писал об этом происшествии: братья-близнецы Руслан и Роман Глухие в 2014 году пытались скрыться от полиции на угнанном автомобиле, это привело к смертельной аварии на Антилоуп-роуд в Сакраменто. Суд округа Плейсер приговорил Руслана к пожизненному заключению, а Романа – к 30 годам заключения.

У братьев ранее уже были проблемы с законом – по словам знакомых, парни не раз были замечены в употреблении тяжелых наркотиков, в частности героина.

Как отмечают создатели фильма, история братьев-близнецов показывает, что один неверный шаг – и ваша жизнь может резко измениться и измениться не к лучшему. История душераздирающая и заставляет задуматься. Она учит, как не надо разрушать карьеру из-за острых ощущений или увлечения.

Фильм доступен для просмотра на платформах American killers on Investigation Discovery, iTunes, prime video, discovery+.