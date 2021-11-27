Американские христиане собирают деньги на юридические расходы Кристины Малимон

На христианском краудфандинговом сайте собирают финансовую помощь 28-летней Кристине Малимон. Как сообщается, собранные средства пойдут на покрытие юридических расходов молодой политической активистки. Из заявленных $35 тыс. на данный момент собрано немногим более $8 тыс.

Семья Малимон является выходцами из Молдовы и активными прихожанами славянских церквей. В свою очередь, Кристина, будучи заместителем председателя молодых республиканцев Орегона, активно занималась политической деятельностью.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, Кристина и ее мать, Евгения Малимон, получили опытных адвокатов, защищающих их интересы в суде. В частности, Кристину представляет адвокат, защищавший Дональда Трампа по делу об импичменте.

Как удалось выяснить в суде округа Колумбия, где рассматривается дело Малимон, обвиняемая потребовала суда присяжных.

Напомним, Малимон мама и дочь были арестованы 6 января у здания Капитолия. Согласно судебным материалам, женщины не подчинились приказам полиции разойтись и, таким образом, нарушили комендантский час, действующий в то время в столице США. В настоящее время обе женщины обвиняются в незаконном проникновении на государственную собственность. На судебных слушаниях в Верховном суде Вашингтона, округ Колумбия, они не признали себя виновными.