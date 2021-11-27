Департамент юстиции США опубликовал видео с камеры видеонаблюдения во время захвата в Капитолия 6 января 2021 года, которое используется в одном из судебных дел.

На видео видно полицию, пытающаяся закрыть и обезопасить большую дверь гаража, людей из толпы, заблокировавших дверь стульями, мусорным баком и собою, кто-то из толпы бросил мусорное ведро в офицера полиции.

Видеозапись штурма капитолийского гаража публикует телеканал NBC.

Напомним, что более 600 человек арестованы и обвинены в связи с нападением на Капитолий, 7 человек погибли во время или после беспорядков. Во время беспорядков были также арестованы русскоязычные граждане – политическая активистка Кристина Малимон и ее мать – Евгения Малимон.