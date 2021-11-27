Профицит бюджета Калифорнии составил $31 млрд

На брифинге на прошлой неделе Офис законодательного обозревателя Калифорнии (California Legislative Analyst’s Office) – беспартийное правительственное агентство, которое с 1941 года предоставляет законодательным органам Калифорнии консультации по финансовым и политическим вопросам – объявил об ожидаемом бюджетном профиците в 31 миллиард долларов на следующий финансовый год, который начнется 1 июля 2022 года. Об этом сообщает CBM NEWSWIRE.

Аналитик офиса Габриэль Петек сказал, что большой профицит отражает ряд тенденций. Среди них – профицит текущего операционного бюджета, деньги, оставшиеся в экономическом резерве за последний финансовый год, более высокие доходы, чем предполагалось за последние два года и др.

Для налогоплательщиков этот непредвиденный доход может означать скидку или направление большего финансирования на образование и другие государственные штата.

Напомним, что Калифорния – это пятая по величине экономика мира и самая сильная экономика из всех штатов Америки, валовой продукт штата оценивается в три триллиона долларов.