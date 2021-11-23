США ввели новые санкции против «Северного потока-2»

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Государственный департамент представил в Конгресс доклад, в котором перечислил два судна, против которых можно ввести санкции на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. Об этом говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена.

«В докладе названы два судна и связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к трубопроводу “Северный поток-2”. Против Transadria Ltd будут введены санкции на основании PEESA, а ее судно Marlin признано конфискованной собственностью» – отметил госсекретарь.

По его словам, «США выступают против трубопровода “Северный поток-2”. Учитывая сегодняшние действия, администрация уже ввела санкции против 8 человек и идентифицировала 17 судов, которые считаются заблокированной собственностью на основании PEESA».

«Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода «Северный поток-2», в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, которые он несет Украине и странам НАТО и ЕС, и стремится дать отпор вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере» – заявил Энтони Блинкен.