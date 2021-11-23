Администрация президента Байдена разрешает продажу нефти из стратегических запасов

Белый дом заявил во вторник, что президент Джо Байден задействует стратегические запасы нефти страны, чтобы помочь компенсировать рост цен на бензин, передает Русская служба «Голоса Америки».

Байден, столкнувшись с растущим недовольством потребителей в преддверии праздника Благодарения, сделает официальное заявление во вторник днем, сообщил ABC News высокопоставленный представитель администрации. В заявлении Белого дома говорится, что другие страны, в том числе Китай и Индия, высвободят свои собственные резервы одновременно с действиями США.

«Сегодня президент объявит, что Министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, появившимся вследствие пандемии, и предложением», – заявил Белый дом.

В заявлении далее говорится, что администрация президента США координирует свои действия с другими странами, чтобы решить проблему нехватки поставок, поскольку мир выходит из пандемии. “И, в результате руководства президента Байдена и наших дипломатических усилий, этот решение о продаже нефти из стратегических запасов будет принято параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство. Это станет кульминацией недель консультаций со странами по всему миру, и мы уже видим влияние этой работы на цены на нефть. За последние несколько недель, когда отчеты об этой работе стали достоянием общественности, цены на нефть упали почти на 10 процентов », – заявил Белый дом.

«Министерство энергетики США предоставит доступ к выведению на рынки 50 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва двумя способами: 32 миллиона баррелей будут обменом в течение следующих нескольких месяцев, высвобождая нефть, которая в конечном итоге вернется в Стратегический нефтяной резерв через несколько лет. Биржа – это инструмент, адаптированный к сегодняшней конкретной экономической среде, когда рынки ожидают, что будущие цены на нефть будут ниже, чем они есть сегодня, и помогает немедленно облегчить жизнь американцам и перейти к этому периоду ожидаемого более низких цен на нефть. Биржа также автоматически предусматривает пополнение стратегических нефтяных запасов с течением времени для удовлетворения будущих потребностей », – говорится в заявлении. По мнению экспертов, американцы практически сразу увидят резкое падение цен. Но большего воздействия можно будет ожидать примерно через две недели, когда заправочные станции по всей стране снизят цены.