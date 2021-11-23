Президент Байден провел в Белом доме церемонию «помилования индейки»

Клички двух птиц взяты из названия популярного у американской детворы сэндвича: Peanut Butter & Jelly, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в пятницу, впервые в роли главы государства, провел традиционную церемонию «помилования индейки» по случаю предстоящего празднования Дня благодарения. Разумеется, обе птицы – на этот раз, это самцы-индюки – ни в чем не провинились. Однако, Джордж Буш-старший, во время своего президентства, решил, что неплохо было бы, чтобы каждый год хотя бы две индейки из тех, что доставляют перед праздником в Белый дом, были «помилованы» и не оказались на праздничном столе в виде угощения.

Индюки, которых зовут Арахисовое масло (Peanut Butter) и Конфитюр (Jelly), были привезены в столицу из штата Индиана. Туда же они и будут возвращены после праздника, чтобы спокойно доживать свои дни в одном из питомников.

В прошлом году, в связи с пандемией COVID-19, День благодарения отмечался в Белом доме не с таким размахом, как обычно, поэтому ожидается, что на этот раз атмосфера в резиденции президента США будет более праздничной.