США решительно настроены против строительства «Северного потока-2»

В Белом доме назвали трубопровод «плохой сделкой», передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Байден считает, что «Северный поток-2» – плохая сделка. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и потому, что она идет вразрез с заявленными Европой целями в области энергетики и безопасности», – подчеркнула она.

На прошлой неделе несколько американских законодателей-республиканцев раскритиковали администрацию за то, что она не предоставила, как того потребовал Конгресс, список физических и юридических лиц, которые должны попасть под существующие санкции.

«Мы продолжаем отслеживать деятельность по завершению или сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о необходимости введения санкций», – заявила Джен Паски. «Они – лишь один из многих важных инструментов обеспечения энергетической безопасности. Поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами над укреплением европейской энергетической безопасности».

В свою очередь в Госдепартаменте заявили, что США продолжают изучать фирмы, которые участвуют в строительстве трубопровода в обход санкций.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что в отчет, предоставленный внешнеполитическим ведомством США по требованию Конгресса, включен список из более чем 15 организаций, которые предприняли усилия, чтобы свернуть деятельность, связанную со строительством «Северного потока-2». Это, по его словам, означает, что указанные компании не подпадают под санкции.