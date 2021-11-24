Комиссия США указала на преследования религиозных организаций в Беларуси

Режим рассматривает любые институты, включая религиозные, как враждебные, если они активно не поддерживают его, заявила Комиссия по международной религиозной свободе, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Репрессии авторитарных властей Беларуси против диссидентов опустошили гражданское общество, что приводит к разрушительным последствиям для прав человека, включая свободу вероисповедания.

Об этом говорится в новом докладе Комиссии США по международной религиозной свободе.

Комиссия отметила ухудшение ситуации с религиозной свободой в Беларуси после принятия запретительного закона о религии в 2002 году.

Закон, требующий официальной регистрации религиозной деятельности, призван дать привилегии «традиционным» религиям и затруднить становление других религиозных движений в Беларуси.

В докладе отмечается, что политическая ситуация в стране существенно изменилась после президентских выборов 9 августа 2020 года, когда президент Александр Лукашенко заявил о своем переизбрании, несмотря на значительные свидетельства того, что он проиграл оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, что привело к масштабным протестам.

Реакция властей была «исключительно жестокой», заявила комиссия.

«Религиозные организации, будучи неотъемлемой частью белорусского гражданского общества, не были обойдены стороной в ходе этих правительственных репрессий, – говорится в докладе. – В современной Беларуси с независимостью больше не мирятся, и все институты, включая религиозные, воспринимаются как угроза режиму, если они активно не поддерживают его».

Правительство предприняло целенаправленные усилия по снижению влияния католической церкви, осложнив получение вида на жительство иностранными священниками и изгоняя представителей духовенства, прослуживших в стране много лет, сообщила комиссия.

В докладе говорится, что в сентябре 2020 года власти без объяснения причин депортировали многолетнего католического священника и с тех пор преследовали, штрафовали и задерживали многих других. Комиссия не назвала имя священника.

Белорусское правительство также преследует религиозные меньшинства, говорится в документе. Так, 17 февраля 2021 года полиция взломала дверь пятидесятнической церкви «Новая жизнь» и насильно выгнала около 70 верующих, участвовавших в молитве.

В июле 2021 года правительство ликвидировало 50 неправительственных организаций, включая культурную организацию «Харе Кришна» и две протестантских благотворительных организации, указывается в докладе.

«В то время как американские политики пытаются бороться с крупными нарушениями прав человека в Беларуси, они должны признать, что белорусское правительство использует жестокие религиозные преследования в качестве стратегии репрессий против своих граждан, и интегрировать это понимание в политику США в отношении этой страны», – заявила комиссия.