Родители издевались над 13 детьми, объясняя жестокое поведение Библией

Сестры Турпин, 33-летняя Дженнифер и 21-летний Джордан, дали интервью Дайан Сойер, телеканал ABC и рассказали о физическом и эмоциональном насилии, которому они подверглись со стороны своих родителей, Дэвида и Луизы Турпин.

Как сказала Дженифер, “они буквально использовали Библию, чтобы объяснить нам свое поведение… они даже имели право убить нас, если мы не слушались.”

В семье было детей, Дженифер была старшей. По ее словам, родители заставляли ее наказать младших братьев и сестер, сажая их в клетки. Если она что-то не исполняла, то подвергалась наказанию сама.

В интервью сестры рассказали, что их отец приковывал детей к кроватям, дергал их за волосы, когда они плохо себя вели, использовал ремни, палки, собачьи будки и самодельные клетки в качестве инструментов для наказания.

Семья Турпин жила в Калифорнии, в городке Перрис, примерно в 100 км к востоку от Лос-Анджелеса. По словам родителей Дэвида, их сын и невестка были глубоко религиозной парой и обучали своих детей на дому.

В 2018 году Джордан смогла бежать и связалась с полицией, которая арестовала родителей. В 2019 году они были приговорены к пожизненному заключению после того, как признали себя виновными по обвинениям, связанных с жестоким обращением с 13 детьми, которых они избивали, морили голодом и приковывали к кроватям.

В интевюе сестре рассказали, что родители Турпины кормили своих детей один раз в день, в основном сэндвичем с арахисовым маслом, при этом сами они ели обычную еду, чаще всего это был фаст-фуд и замороженная еда. Дженнифер часто поручали готовить еду для них, которую ей нельзя было есть.